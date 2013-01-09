«Салют Бенни Гудмену!»

Сегодня в Филармонии джазовой музыки пройдет сольный концерт финского виртуоза Анти Сарпила (кларнет, саксофон) в сопровождении Давида Голощекина и его ансамбля.

Финский кларнетист и саксофонист Анти Сарпила – выдающийся представитель традиционного раннего свинга, последователь знаменитых Бенни Гудмена и Дюка Эллингтона, сообщают организаторы. Взяв от основателей свинга все неуловимые приемы джазового мастерства, Анти Сарпила смог добавить к их каноническому стилю собственную оригинальную интонацию, особую манеру импровизации. Критики утверждают, что свободный в своем музыкальном выражении саксофон Анти Сарпила дает такой же полифонический звук, как грандиозный джаз-бенд в сопровождении хора джазовых вокалистов, каждый из которых импровизирует на общую тему по-своему.

Музыка, которая прозвучит на концерте 9 января, - это джазовая классика, вошедшая в «золотой фонд» мировой музыкальной культуры. Она напомнит любителям джаза о старых добрых временах эпохи свинга, связанной с бессмертным именем Бенни Гудмена. А особенная северная европейская манера джазовой импровизации, виртуозное владение саксофоном и кларнетом, присущие финскому виртуозу, подарят джазовым гурманам возможность испытать новые эмоции при прослушивании знакомых хитов.