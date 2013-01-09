Билет на балет получат знатоки творчества Шаляпина в Казани

В честь 140-летнего юбилея со дня рождения Федора Шаляпина Татарский академический театр оперы и балета имени М. Джалиля устроил необычную викторину, победители которой смогут бесплатно посмотреть балетный спектакль.

«Уровень вопросов викторины довольно высокий, - сообщила сегодня «АН-онлайн» пресс-секретарь театра Жанна Мельникова, - Все они уже опубликованы в интернете в газете «Казанские истории»». По словам Ж.Мельниковой, ответы на некоторые вопросы сложно будет найти даже в интернете.

Например, один из вопросов составлен по старинной фотографии: «На этом снимке Федор Шаляпин вместе с группой неустановленных лиц. Известно точно, что это казанцы. Где, когда и по какому случаю была сделана эта фотография?». «Вопросы не рассчитаны на первое знакомство с Шаляпиным, - утверждает составитель викторины и главный редактор газеты «Казанские истории» Любовь Агеева, - они рассчитаны на тех, кто уже имеет сведения о жизни Шаляпина в Казани».

Билет на балет победителю вручат во время юбилейной церемонии. «Скорее всего, это будет балет «Спартак»», - сообщила нашему изданию Ж. Мельникова.