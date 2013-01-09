Устроит ли Депардье оклад в 16 тысяч рублей в Тюменском драмтеатре?

Директор Тюменского драматического театра Сергей Осинцев сообщил, что планирует предложить знаменитому французскому актеру Жерару Депардье работу в театре с марта 2013 года на условиях срочного трудового договора с окладом 16 тысяч рублей.

Но это не все, что сможет получить Депардье в Тюмени. В этом сибирском городе ему к основному окладу прибавят все местные проценты и коэффициенты. Депардье также обещают доплату за исполнение ролей и аренду квартиры в центре Тюмени.

"АН" сообщали, что актеру, выбирающему страну, после того, как он решил покинуть Францию, посыпались предложения о работе в России. Его зовут и в Чечню, и в Мордовию. В Мордовии, например, Депардье хотели доверить культуру.

В Париже во Дворце правосудия накануне должны были пройти слушания по делу известного французского актера. Уже стало известно, что Депардье в суд не явился. Он был по делам в Черногории.

Депардье, на днях получивший российский паспорт в Сочи от президента Владимира Путина, выразил готовность стать послом культуры Черногории и сделать ее более привлекательной для зарубежных инвесторов и туристов