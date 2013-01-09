В Москве открывается международный Рождественский фестиваль

В Москве сегодня открывается III Рождественский фестиваль. Он пройдет в Московском Международном Доме музыки. По традиции участниками фестиваля, который продлится до 24 января, станут ведущие хоровые коллективы России, Украины, Болгарии и Испании. Прозвучат духовные сочинения прошлого и настоящего.

В рамках которого состоится шесть концертов, выступят смешанный хор при Патриаршем кафедральном ставропигиальном Храме-памятнике Святого Александра Невского в Софии (Болгария), хор Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (Украина), мужской хор московского Свято-Данилова монастыря, хор мальчиков хоровой школы монастыря Монтсеррат (Испания), хор московского Сретенского монастыря.