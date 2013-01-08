В Петербурге объявлен конкурс для street-художников

Музей-институт семьи Рерихов начинает приём заявок на участие в конкурсе «Культурная оборона. Стена идей». Художникам предложено разработать эскиз росписи ограды в исторической части Васильевского острова.



Конкурс для художников стартовал сегодня. Его победители получат возможность претворить в жизнь свой проект в городской среде. Планируется, что все эскизы будут собраны до конца марта 2013 года и уже в начале апреля появятся в одном из залов музея и на его сайте. Об этом сообщает пресс-служба МИСР. Победители будут определены профессиональным жюри с участием представителей профильных комитетов Правительства Санкт-Петербурга, а также зрительским голосованием.



В конкурсе могут участвовать как отдельные авторы, так и авторские коллективы. Ознакомительные встречи с участниками конкурса состоятся 13, 20, 27 января и 3 февраля в 13.00.

«Культурная оборона. Стена идей» проводится при поддержке Комитета по культуре СПб и приурочен к ежегодному празднованию 15 апреля Дня культуры.



В этот день в 1935 году был принят Пакт Рериха, первый в истории международный договор о защите объектов культурного наследия при вооружённых конфликтах и в мирное время.