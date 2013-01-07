Британская поп-группа Pet Shop Boys вновь приедет в Москву с концертом. Как сообщается на официальном сайте группы, концерт в поддержку последнего альбома Нила Теннанта и Криса Лоу состоится 5 июня 2013 года в Crocus City Hall.

Pet Shop Boys неоднократно выступали в России. В последний раз их концерт состоялся летом 2012 года, когда они закрывали "Пикник Афиши".

Нынешний тур в поддержку диска "Elysium", который получил название "Electric", стартует 25 мая на фестивале в Сан-Паулу в Бразилии, а московский концерт станет вторым в туре. Кроме того, запланированы выступления в Барселоне, Лондоне, Манчестере, Дортмунде, Фрайбурге, Мюнхене и Берлине.