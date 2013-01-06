В Москве будет рок-«Старый новый год»

Мотоклуб Wolf Brothers проведет в клубе «План Б» концерт «Старый Новый Год». Организаторы обещают гоу-гоу шоу, стриптиз для байкеров, конкурсы с подарками, а также лотерею.

На концерте сыграют столичные группы Oddiss(http://www.oddiss.ru/), Korsika (http://www.kopcuka.ru/) и спецгость - группа LOUNA (http://www.louna.ru/index.php/group), которая недавно вышла во 2-й тур Премии «Чартова Дюжина» в номинациях «Альбом» и «Солистка». Коллективу на данный момент всего пять лет, но уже в феврале 2012 года состоялся релиз второго альбома LOUNA, получившего название «Время Х», а 3 и 10 марта в Москве и Санкт-Петербурге были сыграны большие сольные концерты, которые прошли в крупнейших концертных залах двух столиц при полных аншлагах. В новый альбом вошли 14 новых песен, одна из которых исполнена совместно с лидером группы Ляпис Трубецкой Сергеем Михалком, а еще одна – с Александром «Чачей» Ивановым («Радио Чача»).