Депардье сыграет Емельяна Пугачёва

Известный актер, продюсер и режиссер Жерар Депардье, получивший российское гражданство, посетил сегодня Саранск. В столице Мордовии с ним встретилось руководство республики, кроме того, в программу его визита было включено знакомство с достопримечательностями региона.

В частности, Депардье, планирующий сниматься в новой экранизации "Капитанской дочки", посетил места, связанные с пребыванием в Саранске Емельяна Пугачева, побывал у единственного в стране памятника руководителю Крестьянской войны. Также звезда мирового кинематографа осмотрел экспозицию Мордовского республиканского краеведческого музея.