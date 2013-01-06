Бардо: Путин сделал больше для защиты животных, чем все президенты

Французские власти не отвечают на просьбы Бриджит Бардо о защите животных, хотя она не требует ничего необычайного. "Я больше не поддерживаю эту страну", - заявила она и сообщила о возможном переезде в Россию.

Говоря о выборе России в качестве страны для получения гражданства, Бардо поделилась своим отношением к Владимиру Путину. "Я нахожу его очень человечным. Каждый раз, когда я у него чего-то прошу, в основном он отвечает согласием. Он сделал больше для защиты животных, чем все наши президенты вместе взятые. И кроме того, у них там нет Курбан-Байрама", - заявила актриса.



В интервью с Бардо в газете Nice Matin в заголовок вынесена цитата: "Я отдаю России свой статус иконы". Ранее Бардо уже высказывалась о заслугах Путина в деле защиты животных. В 2009 году, после того как Путин запретил охоту на бельков (детенышей тюленей) в России, она назвала его "президентом своего сердца".



О возможном переезде в Россию Бардо заявила 4 января. Она распространила короткое сообщение для прессы, в котором пригрозила сменой гражданства в случае, если французские власти не отменят решение об усыплении двух слонов, больных туберкулезом, в зоопарке Лиона. Актриса отметила, что готова "бежать из страны, которая превращается в кладбище животных".

Напомним, 3 января гражданство России по указу Путина было предоставлено Жерару Депардье.