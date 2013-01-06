Сегодня в Старой Риге отметили день рождения Шерлока Холмса

Сегодня в Риге можно было встретить джентльменов в котелках, леди в широкополых шляпах, а главное – солидных мужчин в клетчатых охотничьих кепи. 5 января Рига праздновала день рождения великого сыщика всех времен и народов – Шерлока Холмса.

Сегодняшний праздник открылся парадом-шествием литературных героев Конан Дойля. Возглавили его, конечно, Шерлоки Холмсы. Причем, «Шерлоками Холмсами» нарядились не только латвийские «кунги» (господа), но и дети. Вполне настоящий 10-летний Шерлок Холмс – даже с усами – с удовольствием позировал фотографам, не выпуская изо рта знаменитую трубку.

Костюмированное шествие в сопровождении зрителей прошло по улочкам Старой Риги, остановилось на Домской площади, где состоялось поздравление участников, и завершилось на улице Яуниела в Старой Риге, знакомой кинозрителям как Бейкер-стрит.

На этом программа праздника не закончилась. Зрители увидели парад собак английских пород, которые упоминаются в рассказах сэра Артура Конан Дойля. На Домской площади звучало «Овсянка, сэр!» - здесь можно было отведать традиционный английский ланч. А миссис Хадсон предлагала желающим чашку чая в «файв-о-клок».

В финале праздника состоялся мини-кинофестиваль «Sherlock Holmes Cinema», на котором рижане и гости столицы могли бесплатно посмотреть фильмы о легендарном сыщике.

Как сообщали «АН-онлайн», предприимчивые рижане уже второй год отмечают день рождения популярного литературного героя, решив, что Рига вполне имеет право на такой праздник. Ведь именно в Риге снимался культовый сериал Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», имевший феноменальный зрительский успех. Идею поддержала Рижская Дума - так латвийская столица стала единственным в мире городом, где отмечается день рождения знаменитого детектива.