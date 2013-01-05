В Еврейской автономии создается областное объединение литераторов

В Биробиджане с инициативой создать объединение литераторов выступила группа интеллигентов – журналисты, преподаватели, библиотекари. Как сообщил «АН-онлайн» биробиджанский поэт Виктор Антонов, в Еврейской автономной области никогда прежде не было такого творческого союза.

«На территории нашей области проживают несколько человек, которые вступили в союзы литераторов, действующих в других регионах – например, в Хабаровском крае и Амурской области. Назрела необходимость создать союз мастеров пера и в ЕАО», - рассказал Виктор Антонов.

По его словам, идею создания Союза литераторов ЕАО поддержал Совет по культуре при губернаторе области Александре Винникове. Виктор Антонов предложил также открыть в Биробиджане Дом литераторов, в котором могли бы с пользой проводить время пишущие мэтры и перспективная молодежь.

«Возможно проведение поэтических фестивалей, благо, в Биробиджане такой опыт уже есть. Для юных авторов устраивались бы мастер-классы с участием известных специалистов, в том числе из других регионов России», - сообщил Виктор Антонов.

Совет по культуре при губернаторе ЕАО одобрил хорошее начинание и пообещал оказать помощь в регистрации нового объединения. Предположительно, в Союз литераторов ЕАО вступят не менее 30 человек – как жителей Биробиджана, так и селян. Например, в селе Ленинском ЕАО много лет действует литературное объединение «Встреча», которым руководит поэтесса Ирина Метёлкина. Есть «пишущая братия» и в других районах Еврейской автономии.