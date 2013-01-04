Дата свадьбы помолвленных Джорджа Лукаса и Меллоди Хобсон пока не названа, о помолвке создателя "Звездных войн" с главой совета директоров компании DreamWorks Animation стало известно в первые дни 2013 года.

Роман Лукаса и Хобсон длится уже шесть лет, Лукас был ранее женат, а его 43-летняя избранница выйдет замуж впервые.

Невеста Джорджа Лукаса - глава совета директоров DreamWorks Animation и руководитель крупной инвестиционной компании Ariel и одноименного взаимного фонда.

Напомним, Джордж Лукас продал кинокомпанию Lucasfilm Ltd. вместе с правами на "Звездные войны" киностудии The Walt Disney Company, цена сделки - 4,06 миллиарда долларов, которые Лукас намерен отдать в благотворительный фонд, занимающийся проблемами образования.