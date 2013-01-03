Звезда фильма «Долгая дорога в дюнах» не дожила до нового года

Утром 31 декабря в возрасте 89 лет скончалась легенда Латвийского Национального театра и известная латвийская киноактриса Велта Лине. Она умерла в своем доме, на берегу озера Балтезрс, по соседству с домом Раймонда Паулса.

Президент Латвии Андрис Берзиньш выразил свои соболезнования близким умершей актрисы и ценителям ее таланта. "В нашей памяти Велта Лине навсегда останется, как исполнительница ярких характерных ролей. Она был одним из самых выдающихся королев сцены Латвии. Вместе с ее уходом в вечность закончилась целая эпоха театрального поколения", - отметил Берзиньш, сообщает newspb.ru.

Актриса родилась 28 августа 1923 года в Риге. Окончила драматическую студию Народного театра в Риге (1946 г), с 1945-го — актриса Национального театра (Театр драмы им. А.Упита).

Многие помнят ее по фильму "Жаворонки" 80-го года, где она играет главную роль Зелмы, а так же по роли бывшей фашистки Магды из культового фильма "Долгая дорога в дюнах" и роли императрицы Марии Федоровны из климовской "Агонии".



Отец Велты был рабочий, мать домохозяйка, в семье было трое детей. Летом подрабатывала подпаском у разных хозяев. Но страстно хотела быть актрисой, поступила и окончила драматическую студию Народного театра в Риге. Замуж вышла за красавца актера и режиссера Гунара Цилинского. Того самого, что сыграл впоследствии мужа героини Вии Артмане в знаменитой картине "Театр".

Одна из ее последних ролей в театре, за которую она была признана лучшей драматической актрисой, это Фаина Раневская.

Заслуженная артистка Латвийской ССР (1954 г), народная артистка Латвийской ССР (1964 г), народная артистка СССР (1973 г), лауреат двух Сталинских премий (за 1948 и 1951 годы). Награждена "Орденом Трех звезд" в 2008 году (в связи с 85-летием).