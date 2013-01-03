"Архандзор": Утром 1 января снесены два исторических здания в центре Москвы

Общественное движение "Архнадзор" и Московское городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (МГО ВООПИК) заявляет, что рано утром 1 января в Москве снесены исторические здания.

Речь идет о сносе двух корпусов постройки первой трети XIX века., входивших ранее в состав комплекса Ново-Екатерининской больницы на Страстном бульваре (д. 15/29, стр. 4 и 8).

"Архнадзор" обращает внимание общественности, что буквально первые часы 2013 года ознаменованы в Москве актом откровенного и беспрецедентного вандализма, осуществленным с ведома городских властей.

На месте уничтоженных корпусов планируется строительство нового здания для Мосгордумы.