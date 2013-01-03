Депардье прошелся напоследок по парижским магазинам (ВИДЕО)
3 января 2013, 17:57 [ «Аргументы Недели» ]
В эти дни Жерар Депардье все еще находится во Франции. Папарацци, которые следуют за актером по пятам, смогли запечатлеть его прогулку по магазинам в шестом округе Парижа во время новогодних праздников.
Пресса назвала этот шоппинг "прощальной гастролью". Киноактера очень ждут в Нешене , в Бельгии. Мэр города Даниэль Сенесель даже записал свое новогоднее обращение к жителям коммуны, нарядившись в костюм Обеликса с характерной шапочкой с крылышками.
Свое решение покинуть Францию Жерар Депардье еще раз подтвердил после того, как Конституционный совет Пятой Республики запретил 75% налога на богачей. "Мне все равно. Это ничего не меняет", — сказал на это Депардье, сообщают vesti.ru. И добавил, что его намерение не связано с пересмотром налоговой политики.
Ранее «АН» сообщали: Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство Российской Федерации французского актера Жерара Депардье.
До Жерара Депардье дошли новости про присуждение ему гражданства России, на что он достаточно необычно отреагировал на своей страничке в твиттер.