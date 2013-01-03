Путин подписал указ о предоставлении Депардье гражданства России

Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство Российской Федерации французского актера Жерара Депардье, сообщается сегодня на сайте президента Российской Федерации.

«В соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции Российской Федерации удовлетворить заявление о приеме в гражданство Российской Федерации Депардье Жерара Ксавие, родившегося в 1948 году во Франции», - говорится в релизе, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее «АН» сообщали: Актер Жерар Депардье, ранее заявивший об отказе от французского паспорта и социального страхования, заявил, что рассматривает возможность, помимо Бельгии, перебраться в Россию или Черногорию.