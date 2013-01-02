Встречи в Капелле

Легенда отечественного театра и кино, народная артистка России Алла Демидова начала выступать с поэтическими концертами, еще работая в театре Юрия Любимова.

На «Таганке» была такая форма встречи со зрителем «В поисках жанра»: Высоцкий пел, кто-то рассказывал байки, а Демидова читала стихи. В конце 80-х Демидова стала первой исполнительницей запрещенного в советское время «Реквиема» Ахматовой и стихов «невозвращенца» Бродского. После сыграла «Федру», написанную в стихах, сложную для восприятия пьесу Цветаевой, поставленную Романом Виктюком.



Ее поэтический театр продолжился в «Школе драматического искусства» у Анатолия Васильева, где она сыграла в спектакле «Дон Жуан, или Каменный гость и другие стихи Пушкина». Васильев же был одним из советчиков, когда Демидова, тоже впервые, исполнила ахматовскую «Поэму без героя» в сопровождении оркестра Евгения Колобова. После было содружество с греческим режиссером Теодором Терзопулосом, у которого Демидова, среди прочих ролей, исполняла монологи античных героинь, переложенные поэтами Серебряного века (спектакль назывался «Tristia»).

Некоторые исследователи пришли к выводу, что именно в авторских программах Алла Демидова сумела в полной мере реализовать те глубинные качества своего дарования, которые оказывались неподвластными режиссёрскому анализу: «…не она повинуется стиху - стих повинуется ей, становясь столь же ясным и внятным, сколь ясна и внятна сама актриса.

Все чувства подчинены задаче объяснения смысла, все ориентиры на месте, все акценты давно расставлены. Мир русской поэзии для Демидовой обжит и продуман, помещён в замкнутый круг обособленного существования и свидетельствует о том, что любая боль — преодолима, а любое страдание — претворено в душу», - писала Т. Москвина. Критик А. Бородин также отмечал у Демидовой «особый талант» читать поэзию: «Стихи у неё звучат строго, порою жёстко: ни голосовых красот, ни нагнетания патетики - в каждом слове открытие смысла, глубины, пафоса».



Уже давно в театре, в концертной деятельности и на телевидении Демидова утвердила собственную, сугубо индивидуальную манеру чтения стихов и прозы. Ее выступления сопровождает особая атмосфера таинства, когда зритель полностью растворяется в происходящем, с повышенным вниманием наблюдая за всем, что происходит на сцене.



Сама актриса как-то призналась: «Мои поэтические вечера собирают иногда большие залы, особенно в Питере. С утра я обычно думаю: «Ну, никто не придет». И каждый раз смотрю — переполненный зал. Но я понимаю, что это не на меня пришли. Просто я всегда выбираю очень хороших поэтов.



А́лла Серге́евна Деми́дова - советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России(1984), лауреат Государственной премии СССР (1977), премии Президента России (2001), премии имени К.С. Станиславского (1993), других премий в области кино и театрального искусства, широкую известность получившая в Театре на Таганке и вошедшая в историю отечественного искусства как «одна из самых значительных и стильных современных русских актрис», автор восьми книг и создатель собственного экспериментального театра, по-прежнему выступающая с необычными литературно-поэтическими авторскими программами - пользуется и культовой популярностью; за нею закрепилась репутация современного «символа интеллигентности», прикосновенного «к священным явлениям духовной жизни общества».



8 января 2013 г. начало в 20.00 На сцене СПб Государственной академической Капеллы



