В Москве сегодня стартовала «неделя музеев»

В Москве столичный департамент культуры открывает сегодня «неделю музеев». Для жителей города появилась возможность со 2 по 8 января бесплатно посетить более 60 музеев и около 30 выставочных залов в первые театров и кинотеатров.

Департамент культуры запускает «антидиванную» кампанию, чтобы москвичи не засиделись у телевизоров в длительные выходные. Бесплатно в эти дни будут работать от самых маленьких до крупнейших, в том числе - Манеж. В этом году в программе впервые участвуют театры. Они пускают всех желающих гостей к себе за кулисы. Подобные экскурсии проводят два десятка московских театров. Бесплатную программу представляют и кинотеатры. Зрители смогут увидеть российские фильмы «Пыль», «Шапито-шоу», «Коктебель», «Духless», а также классику советского кино. В акции участвуют девять кинотеатров: «Художественный», «Факел», «Звезда». «Нева», «Сатурн» и другие.