Писателю Даниилу Гранину исполнилось 94 года

Даниилу Гранину исполнилось 94 года, с днем рождения писателя поздравил президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля, отметив, что Гранин создал уникальную коллекцию произведений.

"Уважаемый Даниил Александрович! Примите поздравления с Днем рождения. Настоящий Мастер, классик отечественной литературы, фронтовик, вы снискали заслуженное общественное признание, создали уникальную коллекцию произведений, обогативших российскую словесность. Проникнутые искренней любовью к России, они поднимают важные нравственные проблемы, подкупают глубоким знанием жизни и человеческих характеров, и потому ваше творчество всегда находит живой отклик в сердцах людей. Желаю Вам успехов, доброго здоровья и благополучия", - говорится в поздравительной телеграмме Путина.

Даниил Гранин родился 1 января 1919 года в семье лесника Александра Даниловича Германа и его жены Анны Бакировны, вся жизнь Гранина связана с Санкт-Петербургом. В 1940 году будущий писатель окончил электромеханический факультет Ленинградского политехнического института, работал на Кировском заводе, откуда и ушел на фронт и воевал до конца войны.

Многие из произведений Даниила Гранина посвящены научным изысканиям, борьбе между ищущими, учёными и людьми недаровитыми, бюрократами, именно так, например, раскрыта Граниным тема судеб ученых-генетиков в романе "Зубр", посвященном ученому Тимофееву-Ресовскому.

Гранин - герой социалистического труда, почетный житель Санкт-Петербурга, лауреат премии Бунина, председатель правления Международного благотворительного фонда им. Д.С. Лихачева. член Всемирного клуба петербуржцев и обладатель многих высших госнаград России.