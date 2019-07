Гитарист Queen Брайан Мэй удостоен звания "Человек года", титул Мэй получил от организации PETA ("Люди за гуманное обращение с животными"), ранее Брайан Мэй выступил против планомерного уничтожения барсуков.

В Великобритании летом 2012 года Мэй возглавил проведение акции против обстрела животных и собрал тысячи подписей, которые позволили анулировать охотничьи лицензии.

PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) создана в 1980 году.