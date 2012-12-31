Новогодний концерт в сопровождении Акадэм-квинтета п/у Николая Криворучко

Успех и признание пришли к Евгению Дятлову благодаря убедительно сыгранным ролям в популярных сериалах ("Черный ворон", "Агент национальной безопасности", "Бандитский Петербург", "Братья", "Эхо из прошлого", "Улицы разбитых фонарей", "Рябины гроздья алые" и т.д.), замечательным актерским работам в петербургских спектаклях («Дни Турбиных», «Макбет», «Опасные связи») и участию в нашумевших телешоу Первого канала: «Король ринга», где он бился в финале с Эдгардом Запашным, «Две звезды-2», в финале которого вместе с Дианой Арбениной получил из рук Аллы Пугачёвой Золотую звезду.



В последнее время Евгений находится на пике творческой активности. Он невероятно востребован в «большом кино» и на театральной сцене. В этом году на центральных телеканалах состоялось несколько громких кинопремьер с участием Дятлова. В многосерийном фильме «Белая гвардия» по роману М. Булгакова (реж. С. Снежкин) он сыграл Шервинского. (Эту роль он блистательно исполняет на сцене петербургского Молодежного театра на Фонтанке в знаменитом спектакле "Дни Турбиных" на протяжении многих лет) В октябре на Первом канале Дятлов предстал в образе легендарного летчика Чкалова («Чкалов», реж. И. Зайцев), следом на канале «Россия-1» прошла премьера «Жизнь и судьба» по роману В. Гроссмана (реж. С.Урсуляк), в котором он сыграл одну из главных ролей, командира танкового корпуса Новикова. В новом спектакле МXАТа им. Чехова «Преступление и наказание» Евгений играет роль Свидригайлова (постановка 2012 г.).



Наряду с актерским талантом Дятлов с детства обладает певческим даром, не случайно его часто называют «главным поющим актером страны». Владея в совершенстве гитарой и скрипкой, обладая мощным голосом с редким и красивым тембром, Дятлов на протяжении 20 лет с неизменным успехом выступает на лучших концертных площадках России и за рубежом.



Изначально он начинал музыкальный путь с рок-музыки, был участником групп «Аукцыон», Присутствие», «Паутина» и т.д. Потом стал выступать сольно, исполняя русские и цыганские романсы. Позже к ним добавились песни военных лет, лирический репертуар, народные песни и песни из кинофильмов. По мнению артиста «самая честная музыка - та, которая проверена временем». Знаменитые песни, звучащие из уст Дятлова на концертах, а также в спектаклях, телефильмах с его участием, вызывают глубокий отклик у публики, затрагивая тонкие струны души, искренностью и проникновенностью исполнения.



«Когда я пою - получаю огромную радость», - признается Дятлов и надеется разделить это чувство со всеми, кто придет на «Новогодний концерт» 3 января в ДК им. Ленсовета. Евгений исполнит лучшие песни своего репертуара, которые будут созвучны его собственным ощущениям и настроению публики в эти новогодние дни. Нет сомнений в том, что праздничная атмосфера зрителям будет обеспечена!



Начало концерта 3 января 2013 г.в 19.00.



