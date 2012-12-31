Сусанин привел на Север Горячий холод»

Так называется необычная выставка, которая открылась в Петербурге на пятом этаже в культурном центре Лофт Проекта ЭТАЖИ. Эта экспозиция, приуроченная к 400-летию подвига Сусанина.

В экспозицию вошли работы, воспевающие величественный, суровый, но прекрасный Север, опасный и манящий, переменчивый и вместе с тем постоянный. Символом выставки стал белый медведь с полотна Алексея Медведева. Животное спокойно лежит на огромной льдине. На заднем плане, где-то на краю горизонта, зритель замечает маленький красный гидроплан — единственную яркую точку на всей картине. А на другом полотне Медведев, наоборот, воспевает уже не спокойное величие природы, а смелость и ум человека. Величественный дирижабль «Nord» медленно скользит в небе над заснеженной Дворцовой площадью и Невой, покрытой кусками льдин.

Безусловно, одним из самых ценных экспонатов стал легендарный пингвин Рудьева. Семь лет назад Рудьев и Братков создали проект «Антарктическая миссия», украсив фасад Музея Арктики и Антарктики скульптурами пингвинов. Постепенно большинство из них растащили поклонники, часть погибла, сохранилось их очень мало. Один из уцелевших счастливчиков сейчас представлен на экспозиции. Гордо сияет красная звезда на золотом фоне Беляева-Гинтовта, смел и непоколебим Геркулес Гурьянова, внимателен и зорок Сусанин в исполнении Рудьева. Многочисленные большие и маленькие белые медведи и пингвины то ныряют в ледяную воду с уступа, то просто отдыхают. Представленные на выставке работы различны по технике исполнения: фотографии, живопись, скульптура, видео — однако все они воспевают прекрасный Север.