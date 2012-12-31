Для тех, кто не любит Деда Мороза

Антиутренники Упсала-Цирка приглашают зрителей в период со 2 по 9 января на «Хулиганский Новый год». Представления пройдут в теплом и просторном цирковом шатре на Свердловской набережной Петербурга.

Традиционные новогодние елки с идентичной программой и картонной коробкой, полной шоколадных конфет, — это неинтересно. Упсала-Цирк решил организовать новогодние анти-утренники для детей и родителей. Новый спектакль, премьера которого состоится на антиутренниках, называется «Мы делили мандарин». Это история из жизни циркового снеговика о том, как важно ценить мгновения жизни, уметь прочувствовать ожидание чуда, ощутить предвкушение праздника, который начинается с первой дольки мандарина, положенной на язык…

Спектакль будет не только цирковым, но и цифровым перформансом. Над созданием необычных мультимедийных декораций Упсала-Цирк трудится вместе с дизайнерами компании Ascreen CG. После представления творческая мануфактура «П. Т.Х.» в лице дизайнера Маши Небесной, которая, помимо работы с детьми, рисует мультфильмы и сотрудничает с режиссерами Андреем Могучим и Василием Бархатовым, а также «Пермским академическим Театром-Театром», проведет мастер-класс для детей. Занятие обещает быть очень теплым и душевным: ребята сделают маленькие домики, в которых можно будет спрятать секреты и желания, а потом подарить друзьям или повесить на елку. А еще можно будет фотографироваться на сцене в декорациях. И, конечно, какой Новый год без подарков? Каждый малыш получит стильную экосумку и книгу.