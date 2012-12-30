Скончался известный французский актер Жан Топар, Топару было 90 лет, он исполнил более 60 ролей в телефильмах и большом кино, наибольшую известность в России ему принесла роль в фильме 1964Г. "Анжелика - маркиза ангелов".

Топар сыграл в фильмах "Дядя Ваня", "Цыпленок под уксусом", "Холодный пот" и других.