В возрасте 57 лет скончался Евгений Губерман, в качестве барабанщика выступавший в составе групп "Аквариум", "Воскресенье", "Зоопарк" и других, Губерман умер накануне, 29-го декабря.

О смерти Губермана в соцсети Фэйсбук сообщил один из основателей группы "Аквариум" Анатолий Гуницкий.

Губерман играл в "Аквариуме" с 1979 по 1982 год, в составе "Аквариума" он выступал в 1980 на рок-фестивале в Тбилиси.