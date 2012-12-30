Победительницы проекта «Голос» стали заслуженными артистками Татарстана

Культурный «набег татар» на столицу России принес финалисткам проекта «Голос» Дине Гариповой из Зеленодольска и Эльмире Калимуллиной из Нижнекамска звания заслуженных артисток Татарстана.

Как стало известно «АН-онлайн», сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присвоении званий заслуженных артисток Татарстана Дине Гариповой и Эльмире Каримуллиной, которые потрясли всю страну своими вокальными данными.

Президент республики уже направил телеграммы с теплыми поздравлениями участницам проекта. Также глава республики выразил благодарность их родителям за воспитание таких талантливых дочерей.