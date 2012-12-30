На Варшавском вокзале пройдет бесплатный концерт классической музыки

Петербургский центр гуманитарных программ, в рамках проекта «Музыкальный вокзал», дает серию открытых благотворительных музыкальных концертов в Картинном зале Витебского вокзала.



Как сообщают организаторы, торжественное закрытие Пятого сезона проекта «Музыкальный вокзал» состоится сегодня. Выступает эстрадный оркестр Пушкинского Дома культуры, художественный руководитель Михаил Белов. Оркестр – лауреат I степени городского смотра-конкурса любительских оркестровых коллективов Санкт-Петербурга 2011 года. Лауреат 1 степени Международного открытого конкурса песен и танцев народов России и мира « Ангел надежды» - 2011 год.



По замыслу устроителей, представленные в проекте лучшие образцы классических музыкальных форм могут и должны служить широкой пропаганде традиций и достижений зарубежной, российской и петербургской музыкальной культуры.

Первый концерт Шестого сезона, состоится уже 6 января, с участием Лауреата Международных конкурсов Михаила Гаврилова (баритон) и ансамбля «Русский Стиль».



Каждое воскресенье, будущего 2013 года, любой может прийти и послушать классическую музыку в исполнении лучших музыкантов Петербурга - бесплатно.