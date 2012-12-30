Алена Андерс подарила 400 книг воспитанникам детского дома

К проекту газеты "Аргументы Недели" "Подарим детям мир знаний" присоединилась молодая талантливая певица и композитор Алена Андерс. Недавно Алена создала Фонд, основной задачей которого является помощь больным детям.

Алена - человек не равнодушный, она старается, по мере возможности, оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Недавно Алена создала Фонд, основной задачей которого является помощь больным детям. Она считает, что поддержка детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, должна стать привычным делом всех членов общества, в особенности молодых. Поэтому к благотворительной деятельности Фонда привлекает самых активных и талантливых молодых людей, мастеров искусств и всех тех, кому не все равно!