В Петербурге показали новую коллекцию Takesy Kurosawa

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7 октября 2012, 13:01 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

butik.izum.ua

В Северной столице продолжают знакомить с тенденциями моды в рамках Galeria Fashion Week в Торговом центре Галерея. Одним из главных событий модного форума станет показ новой коллекции всемирно известного итальянского модного дома Takeshy Kurosawa. Необычные образы представит основатель и дизайнер бренда Винченцо Лангелла. По его словам, нынешняя коллекция получилась удачной.



“Мы долго работали над ней. Было желание действительно быть над трендами и над самой модой - мы захотели дать людям взглянуть на себя со стороны, не сидеть взаперти своих предрассудков, односторонних мнений и стереотипов. И, на наш взгляд, нам это удалось”, - говорит Винченцо Лангелла.



Эксклюзивный показ от Takeshy Kurosawa состоялся накануне в Южном атриуме. На специальной вечеринке в рамках Недели Моды Galeria Fashion Week Винченцо Лангелла представил гостям уникальный DJ-сет.



Напомним, что бренд Takeshy Kurosawa был основан в Неаполе в 2004 году. В названии бренда закреплены имена двух культовых японских кинорежиссеров – Акиро Куросавы и Такеши Китано. Отличительной чертой модного дома является сочетание итальянского стиля и японского ноу-хау в производстве денима.