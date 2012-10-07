В Петербурге начал работу в России фестиваль микротоновой музыки

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7 октября 2012, 12:53 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

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С 5 по 14 октября в Петербурге пройдёт Международный фестиваль микротоновой музыки «Мир звука. Микротоновые инновации». О забытой в России в годы советской власти форме музыки и о программе фестиваля журналистам рассказали на пресс-конференции.



Микротоновая музыка основана на положении о том, что звуковую октаву составляют более чем семь нот. А именно – 24 ноты, то есть между каждой из нот октавы, привычной большинству людей, знакомых с музыкальной грамотой, помещается ещё три звука. Из-за «дополнительных» звуков микротоновая музыка обретает непривычное звучание.

«То, что первый в России фестиваль микротоновой музыки проходит в Петербурге не случайно. Одним из первых в мире, кто стал заниматься этим направлением, был Иван Вышнеградский. Он был крупным петербургским банкиром и композитором-любителем, основы композиции он изучал в Петербургской консерватории у Николая Соколова. В 1920-м году Вышнеградский эмигрировал в Париж. В Европе он познакомился с другими композиторами, которые пришли к четветритоновой музыке», - пояснили организаторы фестиваля.



Один из его гостей американский композитор, дирижер и фаготист, директор первого в мире Фестиваля микротоновой музыки в США Джонни Райнхард заметил, что давно пришёл к выводу, что от измеренного по линейке расстояния между нотами нужно отказаться. «Это раскрепощает и учит слышать мельчайшие градации тона. Благодаря чему звуки объединяются не в линейную систему, а в своеобразную карту. Я думаю, микротоновая музыка – это, прежде всего, вопрос восприятия и готовности его менять».



По словам французской исследовательницы наследия Ивана Вышнеградского, музыкального критика Паскаль Критон, интерес к микротоновой музыке во всём мире год от года растёт. «Если ещё десять лет назад невозможно было заставить исполнителей играть микротоновую музыку, то теперь существуют целые оркестры, которые исполняют исключительно микротоновые композиции».



Открылся фестиваль совместным выступлением микротонового ансамбля из Голландии «SCALA» и петербургским «ByeBye Ballet». Специальным гостем фестиваля станет французская пианистка Мартин Жост, являющаяся так же президентом Ассоциации Ивана Вышнеградского. Вместе с Нино Баркалая они исполнят на перенастроенных роялях четвертистопные произведения композитора. Кроме того, на фестиваль приедет австрийский композитор Клаус Ланг, чьи произведения прозвучат в интерпретации вокалистки Натальи Пшеничниковой и Московского ансамбля современной музыки.



Кроме концертной составляющей, фестиваль будет включать и академическую. Приглашённые теоретики и практики микротоновой музыки прочитают лекции, презентуют микротоновые инструменты, поделятся исполнительским опытом. Более подробную программу событий можно изучить здесь: http://artparking.org/ru/artspazone/festivals/worldofsound/

«Это первый подобный фестиваль в России. Мы надеемся, что он станет ежегодным. Планируется, что в дальнейшем его события будут рассредоточены в течение года», - рассказала художественный руководитель фестиваля «Мир звука: Микротоновые инновации», музыковед, старший научный сотрудник Мемориального Музея-квартиры Н.А. Римского-Корсакова Лидия Адэр.



Вход на большую часть событий фестиваля – свободный.