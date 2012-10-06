Нижегородец собрал уникальную коллекцию этнических музыкальных инструментов

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6 октября 2012, 15:27 [ «Аргументы Недели. Нижний Новгород» ]

Кадр ТВЦ

Диджериду, циранопох или гопичанд - возможно, когда-нибудь эти музыкальные инструменты прозвучат в мюзикле и войдут в моду, но пока они экзотика и часть коллекции, которую собрал энтузиаст из Нижнего Новгорода.

Инструментов у Александра Яковлева более 700. Это одна из самых больших коллекций этнических музыкальных инструментов в России. Хотя сам музыкант подчеркивает: он не занимается систематизацией, а собирает звуки.

Александр Яковлев, музыкант:

"Периодически возникала необходимость какого-то звука на записи. А так как мы люди акустические, ради одной нотки искали инструмент", рассказал ТВЦ музыкант Александр Яковлев.

Сейчас с помощью этого уникального собрания можно изучать мировую историю народной музыки. Возникновение большинства инструментов связано с религиозными верованиями.

Обязательный элемент индейской флейты пимак - фигурка животного. Играя, индейцы общались со своим тотемом. А еще привораживали любимую девушку.

Каждый делал инструмент сам, у каждого свой голос. И девушка слышала: ага, мой. И на свиданку под луной!

С помощью диджериду - одного из самых древних инструментов в мире - аборигены Австралии вызывали духов.

Мастерят диджериду не люди, а термиты. Они выедают сердцевину эвкалипта. Человеку остается только срезать заготовку.

Форма инструмента, размеры и принцип извлечения звука определялись образом жизни того или иного народа. Так, бойран служил ирландцам для подачи звуков во время боя. Другое дело - ситар.

Двоянка, гопичанд, мриданга, шаже - в каждом из этих инструментов воплотился дух нации, - считает Александр.

Он оставляет у себя только те инструменты, игра на которых доставляет ему удовольствие. Мечтает об одной редкости, которая в западных странах носит название харди-гарди, на Украине и в Белоруссии - рыля, а у нас - колесная лира.

Ищет ее и обязательно найдет.