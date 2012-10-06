Андрей Макаревич представил куклу на VIII салоне кукол в Москве

//Культура

6 октября 2012, 13:51 [ «Аргументы Недели» ]

homaaxel.livejournal.com

Лидер рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич представил свою куклу на VIII салоне кукол в Москве. Выставка работает с 4 октября в торгово-выставочном комплексе "Тишинка".

Кукла Макаревича изображает солистку панк-группы Pussy Riot: фарфоровая фигурка, одетая в балаклаву и массивные черные сапоги, держит в руках маленькую гитару. Макаревич ранее написал "Песню про Ваню", в которой музыкант сравнил акцию скандальной панк-группы в храме Христа Спасителя с неприличным звуком, изданным в храме неким Ивановым Ваней. В рамках салона авторской куклы свои работы продемонстрировали Эвелина Блёданс, Ева Ланская, Павел Галанин, Шаян Хои, Ольга Орлова, Сергей Зверев, Тимати, Александр Песков, Роза Сябитова. Сябитова назвала свою куклу "Сваха".

Кукла Макаревича стоит на стенде рядом с куклой Владимира Путина. На экспозиции также представлены куклы, изображающие Шерлока Холмса, Владимира Путина, Майкла Джексона, Элвиса Пресли, Дмитрия Медведева. Международный салон кукол продлится до 7 октября.