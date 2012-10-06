В Крепости Орешек пройдет праздник к 310-й годовщине взятия ее войсками Петра

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6 октября 2012, 13:21 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

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В программе - историческая реконструкция, связанная с взятием крепости в октябре 1702 г. русскими войсками, представление других этапов истории крепости, выставка моделей военной техники, город мастеров и праздничный концерт.

Сегодня с 13.00 до 18.30 на территории Крепости Орешек состоится праздник в рамках историко-патриотического фестиваля «Дни русской славы» Как сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области, с 1 октября по 30 ноября. в Петербурге проходит городской историко-патриотический фестиваль для молодежи «Дни русской славы». Главное событие фестиваля пройдет 6 октября. В этот день на территории Крепости Орешек состоится праздник, приуроченный к 310-й годовщине со дня взятия Крепости Орешек войсками Петра I (11 октября 1702 года) – первого крупного успеха русских войск в Северной войне.

Цель фестиваля – подчеркнуть значимость победы русских войск, отдать дань уважения героическому прошлому, в наглядной и увлекательной форме ознакомить с важными историческими событиями, определившими судьбы региона и всей России; привлечь внимание к выдающемуся памятнику истории и культуры – Крепости Орешек. Программа праздника рассчитана на широкий круг зрителей и включает в себя историческую реконструкцию событий, связанных с взятием крепости в октябре 1702 г. русскими войсками, представление других этапов истории крепости, выставку моделей военной техники, город мастеров и праздничный концерт.

Важной акцией Фестиваля станет общегородской исторический конкурс среди молодежи – «Десант в Крепость Орешек», организованный совместно с Санкт-Петербургским городским Дворцом творчества юных. Цель конкурса, первый этап которого пройдет в сети Интернет и будет направлен на создание народной карты-атласа, знакомство молодежи с историй древнейшего памятника Северо-Запада, более 700 лет игравшего ключевую роль в защите рубежей российского государства, воспитание, уважения к памятникам истории и гордости за свою страну.