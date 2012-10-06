В Москве скончалась автор и исполнитель Ада Якушева

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6 октября 2012, 11:29 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве на 79-м году жизни скончалась Ада Якушева — известный автор и исполнитель бардовской песни. Именно ей посвящена песня ее мужа, Юрия Визбора – «Ты у меня одна».



О месте и дате похорон ничего не сообщается.



Ада Якушева родилась 24 января 1934 г. в Ленинграде, училась музыке по классу виолончели, но музыкальную школу не окончила. В 1952 г. поступила в Московский педагогический государственный институт им. В. И. Ленина на факультет русского языка и литературы., Там же учились барды Юрий Визбор, Юлий Ким, Юрий Ряшенцев, писатель Юрий Коваль, а также режиссер Петр Фоменко. Окончила институт в 1956 г, а в 1957 г. вышла замуж за Юрия Визбора. Вскоре у них родилась дочь Татьяна. В начале 1960-х Якушева руководила женским песенным октетом, гастролировала с ним по всей стране. С 1966 по 1968 г. работала редактором на радиостанции «Юность». В 1968 году она вступила в брак с радиожурналистом Максимом Кусургашевым.

Ада получила широкую известность и стала популярной после появления песен «Ты мое дыхание» и «Вечер бродит по лесным дорожкам».



У Якушевой вышла пластинка на фирме «Мелодия». Среди изданных аудио-записей певицы — «На время позабудь», «Ты мое дыхание», «Лучшие песни», «Ада Якушева» (в серии «Российские барды»).

Кроме того, вышли три книги Ады Якушевой — «Если бы ты знал», «Песня — любовь моя» и «Три жены тому назад. История одной переписки».



