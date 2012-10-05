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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Культура

В Ливерпуле отмечают полувековой юбилей The Beatles

, 19:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта bbc.co.uk
Фото с сайта bbc.co.uk

В английском Ливерпуле проходят масштабные торжества по случаю юбилея самой успешной и горячо любимой британцами рок-группы The Beatles. Ровно 50 лет назад вышел в свет первый сингл ливерпульского квартета "Love Me Do", положивший начало музыкальной карьере Джона Леннона, Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринго Старра.

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ЛБ

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