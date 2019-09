В Ливерпуле отмечают полувековой юбилей The Beatles

//Культура

5 октября 2012, 19:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта bbc.co.uk

В английском Ливерпуле проходят масштабные торжества по случаю юбилея самой успешной и горячо любимой британцами рок-группы The Beatles. Ровно 50 лет назад вышел в свет первый сингл ливерпульского квартета "Love Me Do", положивший начало музыкальной карьере Джона Леннона, Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринго Старра.



Жители города и поклонники творчества "битлов" в ходе празднования намерены установить новый мировой рекорд в категории самого многочисленного хорового исполнения песни, сообщает Би-Би-си. Ожидается, что в этой акции примет участие более 1000 исполнителей.