Перфомансом "Вокзал" откроется в феврале московский Театр имени Гоголя. Об этом рассказал худрук театра Кирилл Серебрянников. По его словам, до конца сезона зрители увидят еще 6 оригинальных премьер. А вообще репертуар распланирован уже до 2015 года.
"АН" писали, что Кирилл Серебрянников назначен на пост художественного руководителя 2 месяца назад. По словам главы департамента Сергея Капкова сменить прежнее руководство решили из-за низкой посещаемости спектаклей.
"Мы рассчитываем, что в наш театр Гоголя вернется зритель, вернутся театральные критики, журналисты, которые будут ходить не только на митинги, но и на премьеры", - сообщил Капков, передает ТВЦ.