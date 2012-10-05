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5 октября 2012, 15:20 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Кадр ТВЦ

Перфомансом "Вокзал" откроется в феврале московский Театр имени Гоголя. Об этом рассказал худрук театра Кирилл Серебрянников. По его словам, до конца сезона зрители увидят еще 6 оригинальных премьер. А вообще репертуар распланирован уже до 2015 года.

"АН" писали, что Кирилл Серебрянников назначен на пост художественного руководителя 2 месяца назад. По словам главы департамента Сергея Капкова сменить прежнее руководство решили из-за низкой посещаемости спектаклей.

"Мы рассчитываем, что в наш театр Гоголя вернется зритель, вернутся театральные критики, журналисты, которые будут ходить не только на митинги, но и на премьеры", - сообщил Капков, передает ТВЦ.