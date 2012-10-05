Дворец-замок «Ласточкино гнездо» в Крыму отмечает 100-летний юбилей

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5 октября 2012, 14:58 [ «Аргументы Недели. Украина» ]

Дворец-замок «Ласточкино гнездо», что в Крыму, отмечает 5 октября 100-летний юбилей. Ласточкино гнездо — памятник архитектуры и истории, расположенный на отвесной 40-метровой Аврориной скале мыса Ай-Тодор в посёлке Гаспра под Ялтой.

Строение напоминает средневековый рыцарский замок вроде Белемской башни или виллы Мирамаре близ Триеста. «Ласточкино гнездо» стало своеобразной эмблемой Южного берега Крыма.

По случаю юбилей дворца в Крыму организуют праздничный концерт с участием заслуженных артистов Украины, знаменитого дуэта Анна-Мария и музыканта Тимофея Винковского.

В рамках праздничной программы состоится презентация фильма и фирменного стиля дворца-замка, созданного и разработанного специально к его юбилею.

В этом году к юбилейной дате дворца-замка была организована выставка о тавро-скифской цивилизации «Римляне и тавро–скифы в Крыму. Контакт цивилизаций». На ней были представлены артефакты из античных и позднескифских памятников Неаполя Скифского, Алма-Кермена, Харакса, Усть-Альминского некрополя, святилища «Эклизи-Бурун».

Также к юбилею дворца впервые в Украине была представлена экспозиция подводных археологических находок, повествующих о разных эпохах – от античности до времен Второй Мировой войны, сообщает «АН Крым».

Успех вызвал проект «Спектакли под открытым небом», в рамках которого на территории дворца проходили театральные постановки симферопольского театра-студии «Мы». Достоверную историю замка представила экспозиция «Ласточкино гнездо – сто лет как чайки взмах крыла…».

К 100-летию дворца-замка был выпущен и погашен юбилейный художественный маркированный конверт и изготовлен специальный штемпель, который хранится в замке.