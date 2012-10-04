70-летие Муслима Магомаева отметят в Крокус Сити холле

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4 октября 2012, 19:52 [«Аргументы Недели. Санкт-Петербург», Сергей Сыч ]

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Аншлаг ожидается в Crocus City Hall в пятницу, 5 октября. На концерт «Муслим Магомаев – «Ты моя мелодия». Великому певцу посвящается» билеты закончились за неделю до события. В программе, посвященной 70-летию великого оперного и эстрадного певца, композитора, Народного артиста СССР Муслима Магомаева, примут участие Дмитрий Хворостовский, Лев Лещенко, Лариса Долина, Николай Басков, Тамара Гвердцители и друге звезды. Ведущие вечера – Андрей Малахов и Светлана Моргунова.



В концерте из двух отделений прозвучат песни и арии из репертуара знаменитого артиста, которые представят более тридцати современных исполнителей. Среди участников программы также Валерия, Ирина Аллегрова, Emin, «А-Студио», Jukebox Trio, Алексей Чумаков, «Кватро», Зара, Эльчин Азизов, Борислав Струлев.



Фойе Crocus City Hall превратится в музей памяти Муслима Магомаева. Здесь установлен Mercedes-Benz S500 1995 года выпуска – личный автомобиль артиста, в котором он с удовольствием ездил за рулем более десяти лет. Зрители концерта смогут увидеть и другие вещи великого певца. В фойе будет собрана выставка картин, написанных Магомаевым, фотографий из семейного архива, концертных фраков и многочисленных призов, собранных по всему миру за десятилетия музыкальной карьеры.



На втором этаже фойе Crocus City Hall будет представлена выставка работ учеников детской художественной студии из Астаны (Казахстан): картин из ниток, зерна, лепестков роз и других необычных материалов, с любовью созданных специально к юбилею Муслима Магомаева.



Место проведения концерта выбрано неслучайно – концертный зал «Крокус Сити Холл» (Crocus City Hall), открытый в Москве в октябре 2009 года, был построен известным предпринимателем Арасом Агаларовым в честь его друга Муслима Магомаева.



Выдающийся певец, один из лучших баритонов мира Муслим Магомаев получил самую ценную награду, какая только возможна в жизни Артиста: бесконечную и бессрочную любовь своего Слушателя. Он еще долгое время будет являться недосягаемым примером и самым верным ориентиром для многих поколений певцов и исполнителей во всем мире.

Телевизионную версию концерта покажет Первый канал. «Аргументы недели» являются информационным партнером концерта.