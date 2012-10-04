В Петербурге открылся первый в мире памятник женским глупостям

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4 октября 2012, 10:46 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

neva24.ru

И, уж если быть совсем точными – женским стереотипам, сообщают «Конкретно.ру» организаторы перформанса. Тем самым, что впитывают большинство россиянок с молоком матери: «Бьёт – значит любит», «Моё место на кухне», «Он меня бросил – жизнь кончена», «Я старая, некрасивая, неумная – никогда не будет мне счастья» – вот те несколько страхов, которые были представлены сегодня изумлённым прохожим.

Красивые девушки в течение часа стояли на импровизированных постаментах - кто с кастрюлей борща, кто в бинтах, а кто и вовсе в петле. Более того, всем проходившим мимо было предложено проголосовать за наиболее симпатичную «дуру», а остальные скульптуры недовольно вопили, требуя, чтобы заветный голос был отдан им, а не более удачливой конкурентке. Это первая акция, которая была проведена совместно феминистками Петербурга и профессиональными актрисами различных театров.

По словам организаторов акции, её участников «объединило желание сделать женщину более свободной». А слоган «Почему я такая дура?», красовавшийся на перетяжке над «скульптурами», также является названием спектакля, премьера которого пройдёт 14 октября в театре «Лицедеи». В нём заняты и актрисы и активистки феминистического движения, вышедшие сегодня на улицу. По словам участниц акции, спектакль будет являться развёрнутой формой сегодняшнего перформанса.