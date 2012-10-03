Премьер-министр Украины проведал Леонида Броневого

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3 октября 2012, 20:55 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министр Украины Николай Азаров навестил народного артиста Советского Союза Леонида Броневого, который сейчас находится на лечении в киевской городской клинической больнице.

Глава правительства побывал в отделении интенсивной терапии центра, где лечится артист, поинтересовался его состоянием здоровья и убедился, что актеру стало значительно лучше. "Леонид Сергеевич идет на поправку. Настроение у него боевое", - сообщил Николай Азаров.



Премьер-министр вспомнил свои посещения Театра на Малой Бронной, когда он был студентом Московского государственного университета. При этом Н. Азаров подчеркнул, что ждет выздоровления Леонида Сергеевича. Он заверил, что обязательно придет на его спектакль независимо от места постановки: в Киеве или в Москве. "Мы Леонида Броневого на Украине хорошо знаем и ценим, и надеемся на то, что он еще не раз приедет на Украину со своими прекрасными спектаклями", - отметил премьер-министр, сообщает rbc.ru.



Леонид Сергеевич Броневой сказал премьер-министру, что в Киевском городском центре сердца созданы все условия для лечения, и поблагодарил персонал за внимание и заботу.

Медики могут выписать актера Леонида Броневого, который после инфаркта проходит курс реабилитации в Киевском городском центре сердца, примерно через неделю, после чего он будет доставлен в Москву.





