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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Культура

Надо ли Общественному телевидению гоняться за рейтингами?

3 октября 2012, 10:52 [«Аргументы Недели», Марина Меркулова, телеканал «Москва. Доверие» ]

Фото с photo.peoples.ru
Фото с photo.peoples.ru

Для начала одна телевизионная история. Когда строилось новое здание телевизионного центра для трансляции Олимпиады 1980 года, над инициатором  строительства Генрихом Юшкявичюсом  открыто смеялись. «Генрих роет себе могилу!», - говорили про него.

Спрашивается, почему? Парадокс: никто не верил, что здание будет востребовано после Олимпиады... Сегодня два здания  телецентра по обе стороны улицы академика Королева уже давно не вмещают огромное количество телеканалов и телекомпаний. Посмотреть вперед, просчитать выгоды для будущего – в русском языке это качество называется дальновидностью. Именно это слово хочется применить, говоря об идее Общественного телевидения. Создается ли оно с дальним прицелом? Или это затея на короткий срок?

Простота - хуже воровства

Сказать, что у нас сегодня плохое телевидение – неправильно. Много ярких и разных программ. Но есть тенденция, которая крепнет год от года. Упрощение на всех уровнях. Примитивизм, ведущий к деградации. В конце весны телесезон закрылся премьерой шоу Первого канала «Вечерний Ургант». С одной стороны – в создании программы задействована масса людей, приходят герои – один значительнее другого. Но ради чего? Покидаться яйцами, как Владимир Познер в самом первом выпуске?  Спеть частушки,  как Юлия Пересильд? Сыграть в отгадайку, как Владислав Третьяк?  Да, смотрится живо, есть эмоции, но не хватает главного. Ради чего? Ради чего сегодняшнее телевидение идет на поводу у человеческой природы – как можно меньше думать? Когда-то старики МХАТа говорили, что пьесу стоит играть, если в ней присутствует  хоть одна глубокая сцена. Пусть в целом и драматургия хромает, и диалоги не довыписаны, но если есть хоть одно место в спектакле, когда ставится вопрос не на жизнь – на смерть, когда герой принимает решение, меняется, когда зритель понимает, в чем смысл  жизни – это будет успешный спектакль. Когда-то Микаэл Таривердиев пел: «Тишины хочу я, тишины». Сегодня хочется прокричать:  «Глубины прошу я, глубины».

1 января 2013 года должно выйти в эфир Общественное телевидение. Назначен гендиректор – Анатолий Григорьевич Лысенко. Это значительное событие: Лысенко – личность, активный человек в телесообществе, с безупречной репутацией, он не обременен никаким готовым телеканалом. Будучи создателем легендарной программы «Взгляд», никогда не ностальгировал по прошлому, всегда подчеркивал: нельзя жить «Взглядом», надо лишь сохранять в себе ощущение тех дерзких, ершистых лет. Кажется, что «они сошлись»: мудрость, опыт, открытость  и  желание еще раз в жизни всё начать с чистого листа. Впереди решение трех стартовых вещей: юридический статус, размещение на кнопке и формирование команды.  Все ведь понимают, что строительство канала – это как строительство семьи или дома. Нужны  единомышленники, люди, которые смотрят в одну строну. Как у Экзюпери: «Любовь – это не когда смотрят друг на друга, а когда смотрят в одном направлении».

Несколько месяцев назад героиней телепрограммы «Разговор с Александром Мягченковым» (телеканал «Доверие») была легендарный тренер Елена Чайковская. На вопрос, почему сегодня у нас нет чемпионов в фигурном катании, она ответила: «Никто не формирует направление». И привела пример: много лет назад законодателями мод в танцах на льду были англичане. И наши фигуристы копировали их – катались так же чопорно, технично. А чтобы победить, нужно знать, в чем твое отличие, чем ты можешь взять своим? И тогда возникли Людмила Пахомова и Александр Горшков – безудержные и стихийные. Сегодня мы вновь всего лишь копируем то, что придумывают другие.  Родить новое направление, повернуть в другую сторону – никто не может.

Дефицит личностей рождает стадо

Направление – ключевое понятие идеи Общественного телевидения.  Не дай Бог, если появится просто еще один новый кнопочный канал мультиплекса – пусть яркий, пусть необычный, пусть интересный, но сделанный по образу и подобию существующих. Разработать  путь, дорогу перемен, стать главным стратегом - вот главная задача Общественного телевидения. Оно должно шаг за шагом завоёвывать влияние в обществе, чтобы и другие телеканалы пошли по его пути. Что главное на этом пути? Человечность и доверительность, искренность и задушевность. Та самая «химия», которая возникает между зрителем и экраном.  «Человек – мера всех вещей» - лозунговая фраза Фридриха Энгельса, кажется, сегодня должна обрести свежее дыхание. Экрану нужно учиться разговаривать со зрителем. Не показывать некое действо, где все кричат и любой ценой пытаются выставить на первый план свою личную точку зрения, а звать к живому человеческому разговору равноправных собеседников. На экран должны прийти те, кому есть что сказать. Не поболтать. Не потрындеть. Не посплетничать. Сказать по делу. По существу. О главном. Экран отвык от философов, культурологов, ученых, творческой  интеллигенции. Словом,  от личностей.  Россия всегда брала умом. Он есть и сегодня. Где угодно  - в книгах, на конференциях, только не на голубых телеэкранах. Рождение  мысли – уникальный энергетический процесс. Он способен заворожить, вовлечь в свою орбиту любого человека. Этой энергетики на экране сегодня нет.

За какие- то двадцать прошедших лет перевернулись ценности. Нам катастрофически не хватает мировоззренческой системы. Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова  предложила философский термин – «новый гуманизм».  Действительно, изменился взгляд на базовые нравственные категории: скромность, гордость, сострадание, доверие.  Словом, на вечные ценности. Убийства, пропажи людей, травмы, беды, обманы  были всегда, но парадигма  освещения катастрофически поменялась. Человеческая жизнь обесценилась. На экране стало очень мало  лиц – одухотворенных, способных вызвать симпатию, тронуть. Кто-то же должен сказать, хорошо это или плохо?  Кто-то же должен объяснить, как с этим жить дальше?   Сегодня все любят сетовать, что власть не слышит общество, общество не слышит власть. А кто этому учит? Кто указывает пути, как вернуть доверие людей друг к другу? Общественное телевидение должно стать  путем эволюции, путем подготовки страны к кардинальным изменениям в головах.  Сегодня многие пытаются представить Общественное телевидение как политическую акцию, как потенциальный  гайд-парк. И это вновь не дальновидно. Главное - не свобода политического высказывания. При любом раскладе оппозиции всегда будет казаться, что её на экране мало. А власти – что оппозиции слишком много. Если ставить на кон  свободу слова как таковую – останутся недовольны все.

В 2008 году, когда случился финансовый кризис, гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что модель телевидения 90-х умерла, и тот, кто первым найдет новую интонацию и новый язык, кто не будет бояться рисковать и экспериментировать – первым будет же и востребован аудиторией, а ситуация экономического кризиса лишь сделает этот путь короче. Прошло 4 года. Перемен не случилось. На том же Первом за это время появились лишь качественные художественные фильмы для поколения успешных менеджеров, которые демонстрируются после полуночи. Прошлой осенью всё тот же Константин Львович в Каннах снова говорил о культурном кризисе модели взаимоотношения людей с миром, о том, что успешный телеформат живет теперь сезон-два и не более, и ни один формат пока еще так и не отразил атмосферу начала третьего тысячелетия. То есть, грустно развел руками.

Гоняться ли за рейтингами?

Сегодняшнее телевидение – это  суперпрофессиональная, отлаженная, зализанная машина, где все четко сформировано, гладко прописано и красиво смонтировано. Мы все куда-то бежим, кричим, изображаем. Хватаемся только за жареные факты, непроверенную информацию, которая может породить как бы сенсацию. Все идеи давно переродились в форму. Наступило время подмены, имитации, продукции, сделанной наспех. Опытные  редакторы и режиссеры, которые давно «набили руку», могут выполнить любой заказ, они работают параллельно на трёх и более проектах, делают всё одинаково, не затрачиваясь на эксклюзив и фантазию… А в результате с канала на канал ходят одни и те же герои, им задают одни и те же вопросы, топчутся на одних и тех же темах, да и манеры съемок, оформление студий – все похоже. Всё, как по лекалу. Конвейер, халтура и псевдопрофессионализм. И с одной главной целью  - констатацией успеха, торжества жизни, минут славы. Сегодняшнее телевидение – это путь производства звезд, а не воспитания масс. Герой сегодняшнего ТВ – эгоист, человек без боли. Лощеный, самовлюбленный, приятный по всех отношениях. Всё, что он делает, он делает для себя и ради себя. А кого показывают, о ком говорят  – те и становятся образцами для подражания. Увы, сегодня родившихся детей не называют в честь летчиков или космонавтов, в честь писателей или ученых. Этих героев на большом экране нет. А ведь именно телевидение легко может формировать потребности общества – ту же потребность в кумирах.

Конечно, все сегодня опасаются, что рейтинг у Общественного телевидения будет мал. Заведомо равняют на рейтинг канала «Культура». Но зрители сами проводят свои рейтинги,  и они катастрофически отличаются от официальных. Пример: в кулуарах ТВ ходят слухи, что на ряде каналов появились устные установки – снимать молодых, про молодых и для молодых. Причем с четким ограничением:  молодой – это тот, которому до  40 лет. И вот «Народный   блогер» Станислав Садальский провел на своем сайте голосование с вопросом «Вы тоже не станете смотреть программы об актерах старше 40 лет?». Получил ответ: «Буду смотреть – 94,6 %. Не стану, переключу канал – 5, 4%».

Впрочем, даже если допустить мысль, что поначалу рейтинги Общественного телевидения будут невысоки, это нормально. Реформирование национального сознания –всегда история  с отложенным результатом. В московском театре имени Рубена Симонова несколько сезонов шел спектакль «Валентин и Валентина», который не собирал зал. Но художественный руководитель театра Вячеслав Шалевич упорно не снимал его с афиши. И дождался: зритель «дорос», сегодня на спектакль трудно попасть. Еще один пример: этой зимой в московском театре «Глас»  проходила культурологическая конференции, и неожиданно после одного из докладов в зале встал человек, представился руководителем министерства культуры одной сибирской области. И рассказал, как несколько лет назад в их министерство пришло указание – подготовить материалы для формирования национального проекта «Культура», просчитать,  сколько денег нужно  и какой будет результат. Сели чиновники писать: ну увеличат количество библиотек, ну построят новый кинотеатр, ну откроют культурный центр – а как посчитать итог? Что  изменится в денежном отношении после использования этих средств? В уме-то нам всем понятно, что при изменении культурной политики региона через какое-то количество лет и снизится количество самоубийств, и повысится количество приема в вузы студентов, и уменьшится количество разводов, и  так далее, но как это всё представить в цифрах, да еще и соответствовать сегодняшнему принципу: результат здесь и сейчас. Вынь да положь. Но  культура не является сферой услуг и её результаты не измеряются в категориях рыночной экономики. В общем, тот чиновник сказал, что не написали они никакого проекта,  и задание не выполнили. Хотя подобная статистика, только в обратную сторону, есть. В Америке провели социологические исследования и подсчитали, что показ одного сюжета по телевидению про суицид подталкивает к суициду 58 человек.  Вдумайтесь: 58 человек!! Значит, последствия исследователи  просчитать могут. А перспективы – нет. Это опять к вопросу про дальновидность.

Когда-то Тарковский говорил Параджанову: «Не станет хлеба — человек умрет. Не станет искусства — человек умрет. Разница только в том, что человек знает о возможности умереть от голода, а о том, что он может умереть от отсутствия искусства, — не знает».  Одни говорят, что мы опоздали с Общественным  телевидением, что надо было его создавать раньше. Да, было  бы лучше. Но мы имеем то, что имеем. И сегодня Общественное телевидение – это последний шанс для того, чтобы телевидение сменило парадигму, угол зрения.  Последний шанс сделать это умно, централизованно, руками и головами настоящих профессионалов. Если протянуть еще немного, этот вызов времени переместится в пространство нишевых кабельно-спутниковых, городских и региональных телеканалов, которые начнут предлагать свои модели формирования общественного мнения, реформирования общественного сознания. Свежий пример: появление 5 сентября 2012 года, после ребрендинга, канала «Москва. Доверие», слоган которого «Телеканал вечных ценностей». Это вдохновляет и обнадеживает. Процесс пошел. Но этот процесс  может оказаться длинным и разрозненным. Нужен вектор, база, фундамент, мировоззренческая система как направление, как путь. Ведь,  как известно, быстрее всего можно дойти до цели,  если идти по правильному пути.

 

 

 

 

 

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