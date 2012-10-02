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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Культура

25 лет назад вышел первый выпуск телепрограммы "Взгляд"

2 октября 2012, 13:21 [ «Аргументы Недели» ]

25 лет назад родился легендарный «Взгляд» -  программа, перевернувшая представление советских зрителей о телевидении. Решение о создании молодежной вечерней пятничной передачи было принято на заседании ЦК КПСС с целью отвлечь слушателей от скандальных выпусков Севы НОВГОРОДЦЕВА на ВВС.

 

Известный журналист Евгений ДОДОЛЕВ не только был знаком со всеми участниками исторического телепроекта, но даже сам провел 10 из 170 его эфиров. О том, как это было, и что стало с теми, кто стоял у истоков самого рейтингового проекта отечественного телевидения его книга «The Взгляд» - Битлы перестройки», выпущенная нашей редакцией.  Книгу можно приобрести по издательским сниженным ценам непосредственно в редакции.

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