Петербуржцам предлагают найти частичку Италии в центре Петербурга

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2 октября 2012, 10:59 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

turoboz.ru

Администрация Адмиралтейского района совместно с Итальянским институтом культуры при поддержке Консульства Республики Италия в Санкт-Петербурге и Centro di lingua e cultura italiana объявляет о начале фотоконкурса «Уголок Италии в Адмиралтейском районе».

Об этом сообщает пресс-служба района. Участие в одной или нескольких номинациях этого конкурса может принять любой желающий. «Итальянские места в Адмиралтейском районе» - в этой номинации принимаются фотографии, на которых изображены памятники архитектуры и искусства, созданные итальянскими мастерами, а также улочки и дворики, передающие особую атмосферу Италии. Работы следует направлять по адресу: press@tuadm.gov.spb.ru с пометкой в теме письма: «Фотоконкурс».

Также организаторы конкурса ждут фотографий на тему «Итальянский язык на мой манер», на которых изображены фразы, слова, вывески и названия улиц, кафе, магазинов на итальянском языке. Юные петербуржцы могут принять участие как во всех номинациях, так и в номинации «Итальянские места глазами детей». Ребята в возрасте от 6 до 12 лет могут сфотографировать места, так или иначе связанные с Италией. Фотографии в этих двух номинациях необходимо направлять по адресу: info@italy-russia.spb.ru. Все работы принимаются по указанным электронным адресам не позднее 12 октября 2012 года.