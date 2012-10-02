Скандал в театре им. Чехова : оскорблена тень погибшего Певцова (ВИДЕО)

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2 октября 2012, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]

В рамках конкурсной программы телекинофорума «Вместе», который с 24 по 29 сентября проходил в Ялте, победа фильма недавно трагично погибшего Даниила ПЕВЦОВА вызвала неоднозначную реакцию.

Актер театра и кино, режиссер и сценарист Вячеслав СИКОРА, фильм «Третий звонок» которого конкурировал с «Ящиком Пандоры» Даниила ПЕВЦОВА, с решением жюри о присуждении победы фильму ПЕВЦОВА был категорически не согласен.

После объявления имени победителя СИКОРА прорвался на сцену театра имени Чехова, куда его не звали, и обвинил жюри в предвзятости, а награду, которую получил «Ящик Пандоры», назвал незаслуженной. В конце речи он бросил себе под ноги солнцезащитные очки, которые растоптал ногой, выразив тем самым протест системе принятия решений, сложившейся в кинематографическом сообществе.

В комментарии, который после официальной части награждения победителей Вячеслав СИКОРА дал "АН-Крым", он пояснил, что возмущен существующим принципом определения победителей «раз он умер, значит, его надо почтить, значит, ему надо дать первое место». «А что делать живым?!» – воскликнул СИКОРА.

Также СИКОРА предположил, что награду Даниилу ПЕВЦОВУ присудили и ввиду того, что его отец – Дмитрий ПЕВЦОВ – занимает важное место в российской киноиндустрии и от голоса которого зависит принятие, в том числе и финансовых вопросов. «Есть лоббирование», - сказал СИКОРА, заявив, что председатель жюри Владимир ХОТИНЕНКО практически заставил членов жюри присудить победу «Ящику Пандоры».

СИКОРА абсолютно уверен, что после «революционного заявления» на фестивале «Вместе», кинематографическое сообщество будет чинить ему препятствия в дальнейшем его присутствии в профессии.

Владимир ХОТИНЕНКО, прокомментировал "АН-Крым" скандал на телекинофоруме, сказал: «Это обыкновенное явление. Всегда есть недовольные». И повторил несколько раз «Зря он это сделал, зря».

Справка: Как известно, ночью 25 августа 22-летний Даниил ПЕВЦОВ отдыхал с друзьями в квартире своей приятельницы, устроившей веселую вечеринку. Злосчастная квартира располагалась на 3 этаже в одной из многоэтажек Москвы. По словам очевидцев, молодой человек вышел на балкон вместе с несколькими девушками из компании. Он облокотился о перила балкона, но не сумел удержать равновесие, и полетел вниз.

Травмы, полученные Даниилом при падении, оказались очень серьезными. Парень был доставлен в реанимационное отделение больницы в критическом состоянии. Врачи боролись за жизнь Певцова-младшего, однако, даже перенеся две сложнейшие операции, он так и не пришел в себя