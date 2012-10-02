//Культура

2 октября 2012, 10:55 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

cityspb.ru

В музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме открылась выставка документов, рукописей, фотографий из фондов музея. Экспозиция вторгается в мемориальное пространство Фонтанного Дома, хранящего память не только об Анне Ахматовой и семье Николая Пунина, но и о двух коротких периодах жизни в нем Льва Гумилева.

Образное решение инсталляции – огромные окна «в прошлое», в которых проглядывают лица, места, реалии, относящиеся к той части жизни Гумилева, которую он провел в условиях лагерной несвободы. Один из документов экспозиции – «Завещание», приложенное Львом Гумилевым к научному труду, написанному в Омском лагере.

В «Завещании», адресованном оперуполномоченному, он написал: «В случае моей смерти прошу рукопись не уничтожать, а отдать в Рукописный отдел Института востоковедения АН СССР в Ленинграде. При редакционной правке книга может быть напечатана; авторство мое может быть опущено: я люблю нашу науку больше, чем собственное тщеславие». Инсталляция «Уголок Левы» в коридоре мемориальной квартиры погружает зрителя в атмосферу первых лет жизни Гумилева в Фонтанном Доме, когда дерзкий молодой человек, почти мальчишка, только начинал мечтать о путешествиях, открытиях, поэтическом и научном будущем.