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//Культура

Леонида Броневого доставят из Киева в Москву на спецсамолете

2 октября 2012, 10:39 [ «Аргументы Недели» ]

Народный артист СССР Леонид Броневой, который был прооперирован в Киевском городском центре сердца после инфаркта, идет на поправку. На этой неделе его могут отправить в Москву на спецсамолете.

 
«В конце этой недели, возможно, даже в четверг, Леонида Сергеевича выпишут. В Москву его доставят по воздуху - с помощью спецсамолета, который оборудован для перевозки тяжелобольных», - рассказали в Киевском городском центре сердца, сообщает vz.ru.
Броневой уже может разговаривать, у него улучшился аппетит. Рядом с актером находятся его супруга и дочь.

НС

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