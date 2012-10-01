Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Культура

Иванов: попытка запрета "Иисус Христос — суперзвезда" - откровенная глупость

1 октября 2012, 15:12 [ «Аргументы Недели» ]

Руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов назвал попытку запретить постановку рок-оперы "Иисус Христос — суперзвезда" в Ростовской области глупостью и головотяпством.

 "В былые времена это называлось перегибами на местах, но, на мой взгляд, это просто откровенная глупость", — считает Сергей Иванов.


"В отличие от ряда современных перформансов или инсталляций, это, действительно, настоящее произведение искусства. За время существования этой оперы ее слышали, слушали, смотрели сотни миллионов, если не миллиарды людей на планете Земля, и никогда никакой критики в том, что она антирелигиозная или еще что-то подобное, я ни от кого не слышал", — отметил Иванов.


Он добавил, что сам впервые посмотрел рок-оперу  в 1974 году в Лондоне, находясь там по студенческому обмену, и на него она произвела глубокое впечатление.


"Я тогда с большим интересом отсмотрел и отслушал это произведение. Тогда опера произвела на меня очень большое впечатление — в том плане, что я, естественно, рос в атеистическом государстве, и об элементарных библейских сюжетах мне известно ничего не было. Благодаря этой опере я с ними и познакомился", — сказал Иванов. "Поэтому это ростовское головотяпство я, повторю, считаю просто глупостью и перегибами на местах", — добавил он, сообщают vesti.ru.


Постановка знаменитой рок-оперы должна была состояться 18 октября в Ростовской областной филармонии. Однако в конце сентября от верующих (как они представились) поступило письмо в прокуратуру с требованием остановить гастроли артистов из Санкт-Петербурга, потому что произведение Уэббера и Райса "оскорбляет их религиозные чувства". Продажа билетов была приостановлена.

НС

//картина дня

В мире

В ДНР узнали о планах ВСУ обострить ситуацию в Донбассе перед встречей Зеленского и Трампа

В ДНР узнали о планах ВСУ обострить ситуацию в Донбассе перед встречей Зеленского и Трампа

Вооруженные силы Украины намерены обострить ситуацию в Донбассе в преддверии встречи президента страны Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Об этом говорится в заявлении Народной милиции ДНР.

Депутаты крымского парламента второго созыва избрали главу Республики. Соответствующее решение было принято на заседании Государственного совета Республики Крым в пятницу, 20 сентября.

Депутаты крымского парламента второго созыва избрали главу Республики. Соответствующее решение было принято на заседании…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Несмотря на то, что частная клиника, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, разрешает привлекать сторонних врачей, таких консультаций не будет. Родственники актрисы…

//новости ан

Популярный российский бьюти-блогер Андрей Петров записал свой разговор с матерью, в котором признается ей в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. "Мама, я гей"…

//новости ан

//новости ан

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: убийство в Тверской области, авария в Кирове…

//новости ан