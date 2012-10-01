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1 октября 2012, 15:12 [ «Аргументы Недели» ]

Руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов назвал попытку запретить постановку рок-оперы "Иисус Христос — суперзвезда" в Ростовской области глупостью и головотяпством.

"В былые времена это называлось перегибами на местах, но, на мой взгляд, это просто откровенная глупость", — считает Сергей Иванов.



"В отличие от ряда современных перформансов или инсталляций, это, действительно, настоящее произведение искусства. За время существования этой оперы ее слышали, слушали, смотрели сотни миллионов, если не миллиарды людей на планете Земля, и никогда никакой критики в том, что она антирелигиозная или еще что-то подобное, я ни от кого не слышал", — отметил Иванов.



Он добавил, что сам впервые посмотрел рок-оперу в 1974 году в Лондоне, находясь там по студенческому обмену, и на него она произвела глубокое впечатление.



"Я тогда с большим интересом отсмотрел и отслушал это произведение. Тогда опера произвела на меня очень большое впечатление — в том плане, что я, естественно, рос в атеистическом государстве, и об элементарных библейских сюжетах мне известно ничего не было. Благодаря этой опере я с ними и познакомился", — сказал Иванов. "Поэтому это ростовское головотяпство я, повторю, считаю просто глупостью и перегибами на местах", — добавил он, сообщают vesti.ru.



Постановка знаменитой рок-оперы должна была состояться 18 октября в Ростовской областной филармонии. Однако в конце сентября от верующих (как они представились) поступило письмо в прокуратуру с требованием остановить гастроли артистов из Санкт-Петербурга, потому что произведение Уэббера и Райса "оскорбляет их религиозные чувства". Продажа билетов была приостановлена.



