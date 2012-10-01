"Киношок" доказал, что кинематограф хоронить рано

//Культура

1 октября 2012, 12:55 [«Аргументы Недели», Лада Акимова ]

Фото с vokrug.tv

23 сентября в Анапе завершил свою работу ХХI Открытый фестиваль кино стран СНГ и Балтии «Киношок-2012».

Тем, кто предрекает скорую смерть кинематографу, так и хочется сказать : «Не дождетесь!» И хотя не все из четырнадцати картин, показанные в конкурсной программе фестиваля заслуживают на мой взгляд пристального внимания, у каждой из них нашлись свои поклонники.

Кому-то понравилась лирическая драма "Принцесса Назик" Эркина Салиева о маленькой девочке, живущей в киргизском поселке на берегу озера Иссык-Куль. Она видит себя принцессой Назик, которую окружает заботой отец Яглакар-хан и персонажи из сказок. Но реальная жизнь девочки далека от сказки. Окружающие ее взрослые люди промышляют незаконным бизнесом: собирают гашиш, варят самогон и торгуют ворованной рыбой. Единственным отличающимся от них человеком для девочки становится заезжий художник, несколько лет назад уже бывавший на берегу Иссык-Куля.

Кто-то в восторге от драмы "Замок спящих бабочек" литовского режиссера Альгимантаса Пуйпа. Главная героиня литовской картины - женщина средних лет по имени Моника (Янина Лапинскайте). Ее обеспеченная и благополучная жизнь идет своим чередом, пока случайно они с мужем не сбивают машиной проститутку, которая в больнице кончает жизнь самоубийством. Чувствуя свою вину, Моника обращается в социальный приют с предложением принять у себя в загородном доме трех девушек, депортированных из Германии за проституцию. Общение с этими девушками меняет мироощущение Моники.

В центре грузинской трагикомедии "Опекун" - представитель "потерянного поколения" Гоглико (Михаил Месхи). После 16-летнего тюремного заключения он возвращается в Тбилиси и понимает, что мир изменился и в этом городе он чувствует себя "как турист". Единственное, что спасает Гоглико - общение с сыном его близкого друга, погибшего во время криминальных разборок начала 1990-х.

Действие фильма «Блиндаж» Александра Горновского происходит в июле 1941 года, когда после очередного боя жительница села на границе Белоруссии Серафима находит возле уцелевшего блиндажа единственного оставшегося в живых солдата Хлебникова, ослепшего от взрыва. Серафима начинает заботиться о Хлебникове. Вскоре к нему присоединяются немец-дезертир Хольц, председатель местного райкома Демидович и уцелевший после массового расстрела еврей Нохим. Обитатели блиндажа не ладят между собой, но когда они узнают, что Серафима попала в беду, помогают девушке.

Две картины «В тумане» Сергея Лозницы и «Я тоже хочу» Алексея Балабанова у многих вызвали ассоциации с прекрасными фильмами Ларисы Шепитько «Восхождение» и «Сталкер» Андрея Тарковского.

Поклонники творчества культового режиссера Алексея Балабанова могут спать спокойно — от скромнойсти их кумир уж точно не умрет, ибо на вопрос, заданный на пресс-конференции «Не кажется ли вам, что ваш фильм напоминает «Сталкер» Тарковского?», он ничуть не смутившись, ответил : «Не кажется»...Позже выяснилось, что Балабанову не нравится фильм Тарковского: « По-моему, он глупый. Там все время какие-то гайки бросают, разговаривают на псевдофилософские темы…»

Главный приз фестиваля "Киношок" "Золотая лоза" жюри вручило фильму "Небеса - моя обитель" ("Паризод") узбекского режиссера Аюба Шахобиддинова. Это легенда о красивой одинокой девушке, которую пытается сосватать своим знакомым случайный прохожий, встретивший ее однажды в горах. Но потенциальные женихи отвергают девушку, так как считают, что в ее холодной красоте таится дьявольская сила.

Лучшим режиссером стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии был признан Заза Урушадзе, представивший свою трагикомедию «Опекун». Грузинский режиссер посвятил награду продюсеру картины Левану Коринтели, трагически скончавшемуся перед самым кинофестивалем.

Картина «Одинокий остров» Пеэтера Симма получила приз за лучший сценарий.

История Алексея Балабанова о том, как четыре героя - бандит, алкоголик, музыкант и проститутка едут к колокольне счастья, которая, по слухам, расположена между Питером и Угличем, получила специальный приз международной кинопрессы имени Ирины Шиловой. Оператор картины Александр Симонов награжден призом имени Александра Княжинского за лучшую операторскую работу в полнометражном кино.

В номинации за лучшую мужскую роль победил актер Владимир Свирский. Он сыграл главного героя в экранизации повести Василя Быкова «В тумане» режиссера Сергея Лозницы. За лучшую женскую роль призом удостоили Янину Лапинскайте, исполнившую главную роль в литовской картине «Замок спящих бабочек».

Фильм Михаила Ильенко «ТотКтоПрошелСквозьОгонь» получил специальный диплом жюри и приз Гильдии кинокритиков

Картина киргизского режиссера Эркина Салиева «Принцесса Назик» - история девочки с берегов озера Иссык-Куль так же была отмечена специальным призом жюри.

В конкурсе короткометражных фильмов «Границы шока» победил фильм Мирослава Слабошпицкого «Ядерные отходы».

Награды конкурса детских фильмов «КиноМалыШок» получили актеры Дмитрий Федоров (лента «Ангел» режиссера Георгия Мирского) и Анфиса Вистингаузен (фильм «Сказка. Есть»). Лучшей картиной признана работа казахского режиссера Ерлана Нурмухамбетова.

В конкурсе телефильмов «ТВ-Шок» признаны лучшими работы «У бога свои планы» Дмитрия Тюрина, «Петрович» Андрея Красавина и «Обменяйтесь кольцами» Юлии Красновой. Киносборник «Астра, я люблю тебя» победил в специальной программе киноальманахов Omnibus.

Лучшим продюсером стал Тимур Бекмамбетов.

А президенту смотра Виктору Мережко и генеральному директору Ирине Шевчук еще в день открытия фестиваля были присвоены звания "Почетный гражданин города-курорта Анапа".

На следующий день после закрытия участники и гости фестиваля разлетались по своим независимым государствам — бывшим республикам некогда большого Советского Союза. В записных книжках каждого появились новые адреса и телефоны. Мы не прощались друг с другом, а просто говорили: «До свидания». Здесь же, в Анапе, на ХХII фестивале «Киношок». Ровно через год.