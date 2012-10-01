Актер Сергей Безруков раскрыл секрет идеальной семьи

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1 октября 2012, 11:13 [ «Аргументы Недели» ]

fanparty.ru

Актер Сергей Безруков счастлив в браке с супругой Ириной уже 15 лет. Многие называют эту семью идеальной. Сейчас пара ждет на свет появления их первенца. Ирина беременна, но сопровождала на съемках мужа в Израиле.

По мнению Безрукова, идеальных людей не бывает. Актер поделился секретом, как им с любимой женой удается сохранить крепкую семью. Сергей Безруков отметил, что "создание семьи — это большая работа, взаимные уступки". "Нужно быть очень внимательным: иногда одна маленькая оплошность уничтожает все созданное годами. Важно все: не обидеть, предугадать, развеять все сомнения", - считает актер.

Безруков сказал, что большую роль в семье играет женщина. По его словам, "умная, мудрая, обладающая тактом, она на этом поле сильнее мужчины, так как способна к компромиссу, может понять и простить".

У четы Безруковых вкусы во многом совпадают, но бывают и противоречия, пишет Лига Новости. Супруги считают это нормальной ситуацией.

Сергей отмечает, что его жена - потрясающая актриса и это для него идеально. Он ценит Ирину за тактичность, понимание, настоящую любовь, а не просто желание жить со звездой. Безруков напомнил, что они были знакомы, когда он еще был юным, малоизвестным актером.