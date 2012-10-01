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//Культура

Актер Леонид Броневой идет на поправку после перенесенного инфаркта

1 октября 2012, 07:42 [ «Аргументы Недели» ]

actorx.ru
actorx.ru

Леонид Броневой идет на поправку после перенесенного им инфаркта. 83-летний российский актер восстанавливается после проведенной операции по стентированию сосудов сердца в киевском Центре сердца. Возможно, в ближайшую пятницу медики разрешат артисту вернуться в Москву.

Директор киевской клиники Борис Тодуров сообщил, что рядом с артистом круглосуточно дежурят его жена и дочь, передает ИТАР-ТАСС.

"АН" сообщали, что Народный артист СССР Леонид Броневой был прооперирован 18 сентября после того, как врачи диагностировали у него обширный инфаркт миокарда. Знаменитый актер вместе с труппой московского театра "Ленком" находился в Киеве на гастролях.

ИЧ

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